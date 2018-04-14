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Посольство РФ: в письме советника Мэй нет данных о причастности России к делу Скрипаля

14 апреля 2018, 03:54  •  55 • Политика

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Письмо советника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла, адресованное генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, свидетельствует об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом говорится в полученном ТАСС вечером в пятницу комментарии посольства РФ в Лондоне.

В нем сказано, что опубликованное 13 апреля письмо Седвилла "является еще одним подтверждением отсутствия каких-либо доказательств участия России в инциденте в Солсбери". В дипломатическом представительстве также отметили, что "все дело против России строится на трех элементах: идентификации химического вещества, искусственных предположениях и выводах в отношении "послужного списка" и "мотива", а также на не поддающейся проверке "разведывательной информации".

"Что касается вещества [которым предположительно были отравлены Скрипали], то теперь общеизвестно, что любая современная лаборатория способна его произвести. Доклад ОЗХО ничего не добавил в этом отношении", - говорится в комментарии. По мнению посольства, упомянув о мотиве и послужном списке, Седвилл лишь повторил хорошо известные утверждения.

"Что же касается "разведки", - отмечается в заявлении посольства, - то нам следует помнить, что у Соединенного Королевства есть большой послужной список случаев введения в заблуждение правительства и общественности, обернувшихся катастрофическими последствиями".

По мнению посольства РФ, сам факт отправки в пятницу этого письма означает, что ранее Великобритания не предоставила союзникам по НАТО "даже столь ничтожного объема информации", и неслучайно многие из них стали сомневаться в обоснованности "своего поспешного решения о высылке российских дипломатов вследствие неправильно понятой солидарности".

В пятницу британское информационное агентство Press Association со ссылкой на письмо Седвилла Столтенбергу сообщило о возможной слежке за Скрипалями. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко выразил удивление по этому поводу и задал в ответ два вопроса: зачем было следить за Скрипалем, если его освободили в Москве, и почему британские спецслужбы не жаловались на то, что кто-то вел за ним слежку.

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