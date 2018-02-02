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Посольство РФ в Мадриде разочаровано выдачей США россиянина Левашова
02 февраля 2018, 20:39 • 115 • Политика
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Испании выразило разочарование решением испанских властей выдать США россиянина Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, поступившем в пятницу в ТАСС.
"Такое решение испанских властей вызывает разочарование: ведь, согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Левашов является гражданином Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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