Посольство РФ в Лондоне ответило на обвинения во вмешательстве в выборы

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, заявили в четверг, 16 июля, в посольстве РФ в Лондоне, комментируя обвинение главы британского МИДа Доминика Рааба.

«Наша позиция проста: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, тем более в контексте демократических выборов, а сотрудничество по вопросам, очевидно представляющим общий интерес, всегда осуществляет открыто и доброжелательно», — говорится на сайте дипведомства.

Говоря о киберугрозах, в посольстве отметили, что российская сторона уже несколько лет предлагает Лондону «наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов». Для этих целей Россией был создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, однако никаких обращений, как отмечает диппредставительство, по официальным каналам со стороны Великобритании, не поступало.

«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — добавляется в сообщении.

Ранее 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

29 июня стало известно, что парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного Королевства.

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.

Словосочетание «хайли лайкли» (от английского highly likely — «с большой вероятностью») стало популярным в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «с большой вероятностью виновна Россия». Позже оно стало синонимом бездоказательного обвинения.