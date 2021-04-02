Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Посольство РФ в Латвии сравнило блокировку СМИ с работой «полиции мыслей»

02 апреля 2021, 02:10  •  42 • Политика
Посольство России в Латвии в четверг, 1 апреля, сравнило решение Национального совета страны по электронным СМИ заблокировать в республике ряд сайтов российских телеканалов с действиями «полиции мыслей» из романа Джорджа Оруэлла «1984».
«Нацсовет по электронным СМИ, ныне выступающий в роли «полиции мыслей», приступил к цензурированию интернет-пространства страны, ограничив доступ к веб-сайтам: rt.com, ntv.ru, rus24.tv, teledays.net и др.», — говорится в заявлении посольства в Facebook.
В диппредставительстве подчеркнули, что такими действиями латвийские власти, не учтя мнение и желания жителей республики, лишили их возможности не только получать разностороннюю информацию, но и также смотреть в Сети любимые телепрограммы на русском языке.
Ранее в этот же день постпредство РФ при ОБСЕ призвало организацию отреагировать на блокировку российских СМИ в Латвии. Отмечалось, что блокировкой сайтов ряда российских телеканалов Рига в очередной раз нарушила право населения на доступ к информации, добавили в постпредстве.
Накануне Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, которые позволяли смотреть российские телеканалы через интернет.
Кроме того, в тот же день стало известно, что в Латвии также могут заблокировать порталы ВГТРК, Первого канала и других запрещенных в стране телекомпаний вслед за сайтом «RT на русском».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, назвал такое решение латвийских властей последствием антироссийской политики в регионе, продолжающейся последние 30 лет.
По его словам, властные элиты в Латвии построили свою политику на русофобских настроениях в стремлении угодить своему старшему партнеру — США. Климов также указал, что РФ в данной ситуации необходимо профессионально и взвешенно отвечать на ограничение доступа к российским СМИ в регионе. В первую очередь речь идет об экономических мерах, заключил сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 20:40
Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"
01 апреля 2021, 20:40
"Надо рвать на куски": Соловьев о разборках Порошенко в Верховной раде
01 апреля 2021, 22:30
В Киеве потребовали оккупации: Экс-глава МИД Украины призвал создать у Крыма военную базу США
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
01 апреля 2021, 22:30
Критик Лукашенко сбежал из России из-за страха быть похищенным
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 00:20
Помогут воевать с Россией: США пообещали поддержку Украине
02 апреля 2021, 00:20
Дерипаска предложил "сибирскую" альтернативу Суэцкому каналу
02 апреля 2021, 01:10
Продолжение «визовой войны»: почему Госдеп США ограничил работу генконсульства в Екат...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.