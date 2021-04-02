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Посольство РФ в Латвии сравнило блокировку СМИ с работой «полиции мыслей»
02 апреля 2021, 02:10 • 42 • Политика
Посольство России в Латвии в четверг, 1 апреля, сравнило решение Национального совета страны по электронным СМИ заблокировать в республике ряд сайтов российских телеканалов с действиями «полиции мыслей» из романа Джорджа Оруэлла «1984».
«Нацсовет по электронным СМИ, ныне выступающий в роли «полиции мыслей», приступил к цензурированию интернет-пространства страны, ограничив доступ к веб-сайтам: rt.com, ntv.ru, rus24.tv, teledays.net и др.», — говорится в заявлении посольства в Facebook.
В диппредставительстве подчеркнули, что такими действиями латвийские власти, не учтя мнение и желания жителей республики, лишили их возможности не только получать разностороннюю информацию, но и также смотреть в Сети любимые телепрограммы на русском языке.
Ранее в этот же день постпредство РФ при ОБСЕ призвало организацию отреагировать на блокировку российских СМИ в Латвии. Отмечалось, что блокировкой сайтов ряда российских телеканалов Рига в очередной раз нарушила право населения на доступ к информации, добавили в постпредстве.
Накануне Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, которые позволяли смотреть российские телеканалы через интернет.
Кроме того, в тот же день стало известно, что в Латвии также могут заблокировать порталы ВГТРК, Первого канала и других запрещенных в стране телекомпаний вслед за сайтом «RT на русском».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, назвал такое решение латвийских властей последствием антироссийской политики в регионе, продолжающейся последние 30 лет.
По его словам, властные элиты в Латвии построили свою политику на русофобских настроениях в стремлении угодить своему старшему партнеру — США. Климов также указал, что РФ в данной ситуации необходимо профессионально и взвешенно отвечать на ограничение доступа к российским СМИ в регионе. В первую очередь речь идет об экономических мерах, заключил сенатор.
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