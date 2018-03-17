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Посольство РФ в Киеве примет все меры, чтобы обеспечить голосование россиян

17 марта 2018, 02:54  •  30 • Политика

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с планами МВД блокировать доступ россиян на избирательные участки на выборах президента России 18 марта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба посольства на сайте.

"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты", - говорится в комментарии.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 мая 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - отмечается в заявлении.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Он написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Как сообщил ранее ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах президента РФ.

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