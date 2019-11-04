Посольство РФ в Британии раскритиковало Би-би-си за съемки фильма про отравление Скрипалей

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании раскритиковало Би-би-си за съемки художественного фильма про дело о предполагаемом отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил в воскресенье российским журналистам сотрудник диппредставительства, комментируя информацию СМИ о том, что в конце октября британская телерадиовещательная корпорация приступила к съемкам трехсерийной картины.

"Вызывает сожаление, что британские журналисты вместо того, чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах. Это не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей", - сказал дипломат.

"Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет. Тем не менее, отметим, что художественный фильм не может заменить полноценное расследование инцидента в Солсбери", - добавил он.