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Посольство РФ в Британии раскритиковало Би-би-си за съемки фильма про отравление Скрипалей
04 ноября 2019, 03:39 • 25 • Политика
ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании раскритиковало Би-би-си за съемки художественного фильма про дело о предполагаемом отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил в воскресенье российским журналистам сотрудник диппредставительства, комментируя информацию СМИ о том, что в конце октября британская телерадиовещательная корпорация приступила к съемкам трехсерийной картины.
"Вызывает сожаление, что британские журналисты вместо того, чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах. Это не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей", - сказал дипломат.
"Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет. Тем не менее, отметим, что художественный фильм не может заменить полноценное расследование инцидента в Солсбери", - добавил он.
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