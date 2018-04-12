Посольство РФ усомнилось в подлинности заявления Скотленд-Ярда от имени Юлии Скрипаль

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне сомневается, что опубликованное в среду Скотленд-Ярдом обращение от имени Юлии Скрипаль действительно написано россиянкой. Соответствующее заявление опубликовано в ночь на четверг на сайте дипмиссии.

"Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками", - говорится в сообщении диппредставительства.

В российском посольстве выразили удивление, что обращение не зачитывается на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда. "Удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает", - также указано в заявлении.

Российские дипломаты потребовали от британской стороны предъявить "наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", подчеркнув, что опубликованный документ лишь укрепляет опасения в "насильственной изоляции российской гражданки". "В условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", - резюмировали дипломаты.

Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из больницы Солсбери, куда попала 4 марта вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. По версии британской стороны, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества.