Посольство РФ: удар Великобритании по Сирии не может считаться гуманитарной интервенцией

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Удар, нанесенный вооруженными силами Великобритании, США и Франции в субботу по территории Сирии, не может рассматриваться как гуманитарная интервенция. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в воскресенье посольством РФ в Великобритании.

В сообщении отмечается, что оно является ответом на запрос со стороны СМИ, согласны ли российские власти с позицией властей Великобритании, утверждающих, что удар по Сирии являлся "гуманитарной интервенцией". В посольстве не назвали СМИ, задавшее данный вопрос.

"Международное право позволяет применять военную силу только в качестве самообороны или согласно мандату Совета Безопасности [ООН]. Тот факт, что Великобритания ссылается на "гуманитарную интервенцию", является прямым доказательством незаконности этого удара. Аргументы, которые использует британская сторона, в поддержку своей позиции, являются лишь дополнительным подтверждением", - отметили в посольстве.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.