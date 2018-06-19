Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Москалькова рассказала об итогах встречи с украинским омбудсменом
«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»
Пенсии в 2019-м вырастут на тысячу рублей в месяц
Порошенко собирает воображаемую армию против Северного Потока-2 (РАКЕТА.News)
Главная / Политика

Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить

19 июня 2018, 05:54  •  74 • Политика

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления . Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах", - говорится в документе.

Дипмиссия отреагировала на утверждения начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что российские власти якобы содержат под стражей более 150 политических заключенных и узников совести.

"В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц", - указали в российском посольстве.

Вмешательство во внутренние дела

В документе подчеркивается, что "Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления". Дипломаты подчеркнули, что Россия "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела.

В посольстве отметили, что перечисленные Науэрт "фигуранты осуждены в том числе за терроризм".

"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея", - подчеркивается в документе, в котором говорится, что Москва "всегда решительно осуждала" "ужасные теракты в Америке".

"Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ", - подчеркнули в дипмисии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
18 июня 2018, 20:09
Лавров и Помпео обсудили график политических контактов на ближайшее время
15 июня 2018, 07:39
Посольство РФ: провокации с применением химоружия в Сирии совершаются по одному сценарию
14 июня 2018, 18:39
"Справедливая Россия" выдвинула Игоря Чистюхина в кандидаты в губернаторы Подмосковья

14 июня 2018, 18:39
Путин получил личное послание от Ким Чен Ына
15 июня 2018, 23:54
Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития республики и возможности для инвестиций
18 июня 2018, 16:54
Борис Надеждин от Партии роста подал документы кандидата на пост губернатора Подмосковья
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июня 2018, 19:24
"Хитрый" план Порошенко
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
16 июня 2018, 16:24
Диверсификация нормальная и по-украински: За газом из «Турецкого потока» страны уже выстраиваются в очередь
16 июня 2018, 01:39
Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России
16 июня 2018, 08:24
Белорусские партизаны – алкоголики и мародёры?
17 июня 2018, 02:28
Как Марина Порошенко не поняла
14 июня 2018, 07:40
Россия, капитулируй!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.