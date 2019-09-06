Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты посетили Госдепартамент в связи с задержанием в Неаполе по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии.

"Дипломаты посольства посетили Госдепартамент в связи с арестом гражданина России Александра Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны. Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, "подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима". "Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", - добавили в посольстве.

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. Какие конкретно обвинения предъявляются россиянину, тогда не сообщалось. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции.

В четверг Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки.

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыли Италию в отпуск.