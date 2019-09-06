Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
100 лет плану элит. Что стоит на пути дивного нового мира корпораций. И. Шишкин....
"Только так удалось избежать восстания": Эксперт на примере Англии пок...
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели ро...
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
Главная / Политика

Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова

06 сентября 2019, 02:39  •  49 • Политика

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты посетили Госдепартамент в связи с задержанием в Неаполе по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии.

"Дипломаты посольства посетили Госдепартамент в связи с арестом гражданина России Александра Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны. Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, "подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима". "Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", - добавили в посольстве.

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. Какие конкретно обвинения предъявляются россиянину, тогда не сообщалось. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции.

В четверг Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки.

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыли Италию в отпуск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 22:09
"Дергаем русского тигра за усы": Эстонский правозащитник раскрыл цель спецназа НАТО в Эстонии
05 сентября 2019, 18:54
Баранец впервые похвалил Сердюкова и рассказал, как тот получил пост министра обороны России
06 сентября 2019, 01:24
"Только так удалось избежать восстания": Эксперт на примере Англии показал, как четырехдневка может спасти от народных волнений
05 сентября 2019, 22:09
Путин отправится в "цитадель оппозиции", чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму - источник
06 сентября 2019, 02:39
Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова
05 сентября 2019, 18:54
"Главу Сбербанка не смущает идея убийства России": Вассерман оценил "школьную инновацию" Грефа
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:24
"Минпромторг открывает ящик Пандоры": Эксперт назвал последствия введения о...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
30 августа 2019, 10:09
Большой обман вместо обмена? Украинцы уже в Киеве. Русские все еще в украинском СИЗО - адвокат
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.