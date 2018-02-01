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Посольство РФ: США нарушают неприкосновенность российской дипсобственности

01 февраля 2018, 05:39  •  144 • Политика

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американские власти продолжают нарушать неприкосновенность заблокированной дипломатической собственности РФ в США и не дают проверить ее сохранность, такая позиция является для России неприемлемой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства России в США.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность", - отмечается в заявлении.

"Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается", - сообщили в российском диппредставительстве в Вашингтоне.

"Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения - пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй". Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", - считают в посольстве.

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила такие действия как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет, он будет направлен в суд в ближайшее время.

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