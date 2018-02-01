Посольство РФ: спецслужбы Норвегии запугивают подданных мифической российской угрозой

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ОСЛО, 1 февраля. /ТАСС/. Утверждения Полицейской службы безопасности (ПСТ) Норвегии о том, что российская разведка активно работает в королевстве, вербуя осведомителей и агентов, выглядят нелепо и запугивают жителей страны. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Осло, распространенном вечером в среду в ответ на запрос телеканала TV2 и Норвежской государственной телерадиокомпании (NRK).

Во вторник ПСТ опубликовала ежегодный доклад об угрозах безопасности страны. Деятельность иностранных разведок помещалась на первое место в списке таких угроз, при этом подчеркивалось, что "наибольшим разрушительным потенциалом" обладают российские разведслужбы. Авторы текста призывали норвежцев проявлять бдительность в зарубежных поездах и общаясь с коллегами и знакомыми на родине. Указывалось также, что сотрудники иностранных спецслужб часто завязывают контакты с потенциально полезными им людьми на семинарах и конференциях.

"PST не первый год занимается запугиванием населения Норвегии в связи с мифической российской угрозой. Особенно нелепо выглядят призывы приглядывать за коллегами на работе и ссылки на "использование агентами открытых семинаров и конференций по политике безопасности, северным регионам, технологиям и инновациям", - говорится в комментарии посольства. - В конце января в Тромсё прошла конференция "Арктические рубежи", в феврале в Киркенесе и в апреле в Будё предстоят новые международные мероприятия как раз по вызывающим особую обеспокоенность PST темам. Норвежские организаторы традиционно ценили участие представителей из России".

Российские дипломаты подчеркнули, что будут "ждать официальных разъяснений, заинтересованы ли в Норвегии в продолжении российско-норвежского регионального и приграничного сотрудничества и взаимодействия в Арктике", которым посвящены названные мероприятия.

"Вместо демонизации России следовало бы подумать о налаживании предметного сотрудничества с российскими компетентными органами в интересах обеспечения реальной безопасности граждан, а также выправлении атмосферы двусторонних отношений", - отмечают в посольстве.

На сайте NRK помимо выдержек из комментария приводятся также слова адвоката Екатерины Рейерсен, переехавшей в Норвегию из России почти 25 лет назад. На своей странице в Facebook Рейерсен отмечает, что повышенное внимание ПСТ к теме так называемой российской угрозы "способствует дискриминации и стигматизации граждан РФ и соотечественников в Норвегии". По ее словам, предупреждая норвежских работодателей о потенциальных рисках, исходящих от сотрудников родом из России, ПСТ создает проблемы для высококвалифицированных иммигрантов из РФ, чей карьерный рост тормозится из-за того, что их не допускают к работе с информацией, представляющей особую ценность для компаний или госструктур.