Посольство РФ: спекуляции вокруг событий в Солсбери и Эймсбери мешают наказать виновных

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ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Спекуляции британских СМИ относительно хода расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери препятствуют установлению правды и привлечению к ответственности виновных.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении российского диппредставительства в ответ на статью в газете Sunday Mirror, в которой утверждалось, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы участвовали по меньшей мере две группы людей из России.

"К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов, а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных. Говоря откровенно, появилась определенная усталость от ежедневной непроверенной, а подчас и просто лживой информации, планомерно вводящей в заблуждение общественность. Убеждены в том, что пора прекратить искусственное нагнетание обстановки, перейдя в режим работы только с фактами", - говорится в коммюнике.

Посольство РФ в очередной раз обратилось к британским властям с призывом "представить гражданам Великобритании и мировому сообществу исключительно подтвержденную и проверенную информацию об инцидентах в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги хода расследования случившегося в марте и июне этого года".