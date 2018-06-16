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Посольство РФ сообщило об отказе Британии от сотрудничества по делам Глушкова и Скрипалей

16 июня 2018, 03:09  •  59 • Политика

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон по-прежнему отказывается от сотрудничества по делам об убийстве бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова и отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании. Об этом в пятницу сообщил российским СМИ представитель посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Британская сторона по-прежнему хранит гробовое молчание и не представила ответов ни Генпрокуратуре России, ни посольству о ходе рассмотрения запросов российской стороны об оказании правовой помощи по расследуемым в России уголовным делам по фактам убийства и покушения на убийство российских граждан на территории Великобритании. Приходится констатировать, что Великобритания до сих пор демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании этих резонансных дел. Считаем, что это наносит ущерб правоохранительной и правоприменительной деятельности, направленной на установление истины и восстановление справедливости", - заявил российский дипломат.

Глушков был убит в своем лондонском доме 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. 

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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