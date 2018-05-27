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Посольство РФ разъяснило британскому изданию, на каком языке говорят жители Киева

27 мая 2018, 21:39  •  196 • Политика

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне объяснило газете Daily Mirror, что русский язык является наиболее распространенным средством общения среди жителей Киева. Российское диппредставительство в воскресенье прокомментировало публикацию британского издания, автор которой предположил, что в недавнем нападении на болельщиков "Ливерпуля" в столице Украины могли принимать российские футбольные хулиганы.

"Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет "русских" в нападении на болельщиков "Ливерпуля", поскольку те говорили по-русски", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что "российских мужчин призывного возраста не впускает в страну пограничная служба Украины, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве".

В четверг около 20 человек в масках напали на болельщиков "Ливерпуля", прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" и проводивших досуг в ресторане Rooster. Как сообщил таблоиду один из пострадавших, хулиганы штурмовали заведение, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи. Автор материала пришел к выводу, что в нападении могли принимать участие россияне, поскольку надписи на их футболках были на русском языке. "Расследование" газеты также основывалось на видео, на котором офицер полиции разговаривал с одним из подозреваемых на русском языке.

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