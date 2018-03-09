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Посольство РФ: расследование отравления Скрипаля идет по сценарию дела Литвиненко

09 марта 2018, 19:24  •  101 • Политика

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Расследование обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии идет по сценарию дела экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Соответствующее сообщение размещено в пятницу в Twitter на странице посольства России в Великобритании.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует по сценарию [дела] Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступ к материалам расследования и возможность оценить его достоверность", - говорится в публикации.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings  в Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Получивший убежище в Соединенном Королевстве Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что до кончины он несколько лет работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

Газета Financial Times ранее в пятницу со ссылкой на собственные источники в сфере безопасности сообщила, что Скрипаль продолжал снабжать информацией западные спецслужбы после приезда в Великобританию в 2010 году, поскольку представлял интерес "для дружественных [королевству] иностранных ведомств".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.

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