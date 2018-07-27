Посольство РФ рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери

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ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне рассчитывает услышать мнение дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Юлии - об инциденте в Солсбери и надеется, что у нее будет возможность ознакомиться с российскими оценками произошедшего. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского дипломатического представительства в Великобритании, отвечая на вопрос относительно продолжающейся изоляции Юлии Скрипаль и просьбу прокомментировать информацию о ее недавнем телефонном разговоре с двоюродной сестрой Викторией.

"О содержании этого разговора нам достоверно ничего не известно. Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикуемую по этому поводу информацию, в том числе потому, что британская сторона в нарушение своих международных обязательств до сих пор не дала нам возможность лично пообщаться с Юлией Скрипаль. Это уже не первое публичное заявление, приписываемое Ю.Скрипаль, но даже ее телевизионное обращение от 23 мая не развеяло наши серьезные сомнения относительно того, насколько она свободна в своих действиях и высказываниях. Тогда сложилось впечатление, что Юлия не говорила от себя, ее выступление было написано под диктовку, на что указывают факты, о которых мы ранее уже упоминали", - сказал дипломат.

Как подчеркнул представитель посольства РФ, главный момент состоит в том, что если, как говорит Виктория, Юлия действительно недавно получила доступ к интернету - значит, до сих пор этого доступа у нее не было, вопреки всем заявлениям британской стороны о ее свободе в общении с внешним миром.

"Что ж, лучше поздно, чем никогда, и теперь, мы надеемся, у Юлии Скрипаль появляется возможность ознакомиться с российскими оценками произошедшего в Солсбери, включая публикации посольства, узнать, как российская сторона безуспешно пытается получить консульский доступ к ней и ее отцу, добиться от британской стороны возможности убедиться, что их права и интересы не нарушаются. Нам известно об объявленном Юлией нежелании общаться с нами - очень рассчитываем услышать ее мнение на этот счет в свободном разговоре, а не записанном под контролем полиции видеообращении", - подчеркнул пресс-секретарь.

Российский дипломат вновь призвал официальный Лондон соблюдать свои обязательства по международному праву.

По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно- паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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