Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции от США

Российское посольство в США в своем аккаунте в Facebook прокомментировало новые антироссийские резолюции американских конгрессменов.

«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в соцсети диппредставительства.

В посольстве также указали, что законодателям Соединенных Штатов стоит заняться решением проблем внутри своей страны.

«Десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь (в Штатах/ — Ред.) с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — обратились к конгрессменам российские дипломаты.

К своему посту посольство прикрепило фотографии содержащихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.

Днем ранее cенат конгресса США принял резолюции с призывом освободить осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал представителей правоохранительных органов, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе.

Отмечается, что резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу.