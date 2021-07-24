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Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции от США

24 июля 2021, 13:00  •  118 • Политика
Российское посольство в США в своем аккаунте в Facebook прокомментировало новые антироссийские резолюции американских конгрессменов.
«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в соцсети диппредставительства.
В посольстве также указали, что законодателям Соединенных Штатов стоит заняться решением проблем внутри своей страны.
«Десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь (в Штатах/ — Ред.) с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — обратились к конгрессменам российские дипломаты.
К своему посту посольство прикрепило фотографии содержащихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.
Днем ранее cенат конгресса США принял резолюции с призывом освободить осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал представителей правоохранительных органов, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе.
Отмечается, что резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу.
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