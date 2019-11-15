Посольство РФ призвало власти Швеции прекратить восхвалять антироссийские санкции

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительству Швеции необходимо прекратить восхвалять антироссийские санкции. Об этом в своем комментарии в Facebook в связи с последними выступлениями шведского премьер-министра Стефана Лёвена в парламенте и социальных сетях написало в четверг посольство РФ в королевстве.

"Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием", - отмечено в комментарии.

"ЕС должен способствовать созданию более безопасного мира за пределами Союза, - заявил Лёвен, представляя в среду в парламенте первую Европейскую декларацию своего правительства. - Когда антидемократические силы напрягают свои мышцы, ЕС нужен как сильный голос за мир, демократию и права человека. Есть хорошие примеры, такие как санкции против России, "Восточное партнерство" и усилия против пиратов в районе Африканского Рога".

"Внимательно ознакомились с содержанием первой Европейской декларации шведского правительства, обнародованной премьер-министром Стефаном Лёвеном во время дебатов лидеров партий в Риксдаге. Нашу озабоченность вызвал тот факт, что глава шведского правительства, перечисляя достижения Европейского союза за последние годы, назвал в ряду "хороших примеров" его внешнеполитических "побед" введение санкций против России, - подчеркивает российская дипмиссия. - Во-первых, напоминаем уважаемому шведскому премьеру, что международные санкции на какие-либо государства могут налагаться только по решению Совета Безопасности ООН. Во-вторых, данному тезису Лёвена едва ли будет в едином порыве аплодировать весь Европейский союз, ведь во многих его странах-членах уже осознали, что антироссийские санкции стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу".