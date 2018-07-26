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Посольство РФ: принятие "крымской декларации" доказывает, что США живут в иной реальности

26 июля 2018, 05:24  •  67 • Политика

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, выступая с заявлениями по Крыму, лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России. Этот факт доказывает, что США пребывают в "иной реальности". Об этом говорится в размещенном в Facebook в среду комментарии российского посольства в американской столице в связи с опубликованной за подписью госсекретаря США Майкла Помпео декларацией, в которой вашингтонская администрация заявляет о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в российской дипмиссии, "сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской "оккупации" и "агрессии". "Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих "опасностях". Более 90 тыс. американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира [2018 года] в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ", - говорится в комментарии.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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