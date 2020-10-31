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Посольство РФ предложило США рассмотреть инициативу Путина по РСМД

31 октября 2020, 19:25  •  94 • Политика
Посольство России в Вашингтоне 31 октября обратилось к властям Соединенных Штатов с призывом рассмотреть инициативу российского президента Владимира Путина по контролю над вооружениями.
«Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.
Таким образом российское посольство ответило на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором он написал, что «Россия, кажется, сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие».
26 октября Владимир Путин назвал ошибкой выход США из ДРСМД и выразил готовность к поиску компромиссных решений для минимизации последствий развала договора. Глава государства предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер, чтобы снять «имеющиеся озабоченности».
При этом российский лидер сделал акцент на том, что Москва готова не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств — членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.
ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года договор утратил силу из-за выхода Вашингтона.

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