|
Посольство РФ потребовало раскрыть информацию о найденном в доме в Эймсбери веществе
13 июля 2018, 21:39 • 76 • Политика
ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эйсмбери британца. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря диппредставительства.
"Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун", - сказал представитель посольства. В пятницу Скотленд-Ярд сообщил о том, что обнаружил небольшую бутылку со следами нервно-паралитического вещества "Новичок" в доме у Чарльза Роули, который вместе со своей спутницей отравился в Эймсбери 30 июня.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 июля 2018, 09:09
|
08 июля 2018, 13:39
|
07 июля 2018, 11:39
|
13 июля 2018, 02:24
|
07 июля 2018, 13:09
|
09 июля 2018, 17:09
|
12 июля 2018, 15:09