Посольство РФ: по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиян, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших при взрыве в Кабуле нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве РФ в Афганистане.

"Такие данные в посольство не поступали", - информировали в диппредставительстве.

Число погибших в результате взрыва, произведенного в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице, возросло тем временем до 52 человек, еще 112 получили ранения. Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны, среди погибших есть 21 женщина и пятеро детей.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени (8:30 мск) в районе Дашт-е-Барчи. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.