Посольство РФ отреагировало на истерику испанских СМИ в деле о "шпионаже"

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Местные журналисты только недавно узнали о "секретных расследованиях", результаты которых обнародовали еще в прошлом году

Испанские медиа заявили о закрытии судебного делопроизводства по "российским шпионам" лишь год спустя, однако информация о расследованиях, связанных с РФ, публикуется гораздо оперативнее. Об этом заявили представители посольства России в Мадриде.

Так, в июле прошлого года суд Испании прекратил дело о "вмешательстве РФ" в действия тех, кто выступает за независимость Каталонии. Однако местные медиа сообщили, что об этом стало известно буквально недавно. Российские дипломаты же отметили, что испанские журналисты из-за отсутствия оперативности могут серьезно разочаровать свою читательскую аудиторию.

В посольстве заявили, что местные журналисты по непонятным причинам узнали о закрытии дела, которое прекратили за отсутствием признаков преступления, лишь спустя год.

Согласно приведенным данным, дело о мнимой причастности Российской Федерации возбудили два года назад после отчета местных правоохранительных органов. Позднее прокуратура приняла решение о закрытии прекращении производства из-за отсутствия признаков преступного деяния.

В посольстве отметили, что многократно указывали на абсурдность обвинений в адрес российской стороны, как и на полное отсутствие доказательной базы, передает РИА "Новости".

В прошлом году российское посольство в ироничной форме отреагировало на обвинения о прибытии российских солдат в Каталонию, которые якобы должны ступить на чужую землю для оказания помощи в обретении независимости. Ответ российской дипломатической миссии вызвал у местного населения в соцсетях восторг.