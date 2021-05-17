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Посольство РФ отреагировало на истерику испанских СМИ в деле о "шпионаже"

17 мая 2021, 22:20  •  22 • Политика
Фото: Igor Zehl/ CTK/ www.globallookpress.com
Местные журналисты только недавно узнали о "секретных расследованиях", результаты которых обнародовали еще в прошлом году
Испанские медиа заявили о закрытии судебного делопроизводства по "российским шпионам" лишь год спустя, однако информация о расследованиях, связанных с РФ, публикуется гораздо оперативнее. Об этом заявили представители посольства России в Мадриде.
Так, в июле прошлого года суд Испании прекратил дело о "вмешательстве РФ" в действия тех, кто выступает за независимость Каталонии. Однако местные медиа сообщили, что об этом стало известно буквально недавно. Российские дипломаты же отметили, что испанские журналисты из-за отсутствия оперативности могут серьезно разочаровать свою читательскую аудиторию.
В посольстве заявили, что местные журналисты по непонятным причинам узнали о закрытии дела, которое прекратили за отсутствием признаков преступления, лишь спустя год.
Согласно приведенным данным, дело о мнимой причастности Российской Федерации возбудили два года назад после отчета местных правоохранительных органов. Позднее прокуратура приняла решение о закрытии прекращении производства из-за отсутствия признаков преступного деяния.
В посольстве отметили, что многократно указывали на абсурдность обвинений в адрес российской стороны, как и на полное отсутствие доказательной базы, передает РИА "Новости".
В прошлом году российское посольство в ироничной форме отреагировало на обвинения о прибытии российских солдат в Каталонию, которые якобы должны ступить на чужую землю для оказания помощи в обретении независимости. Ответ российской дипломатической миссии вызвал у местного населения в соцсетях восторг.

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