Посольство РФ обвинило США в давлении на расследование инцидента в Солсбери

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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Бездоказательные обвинения Великобритании в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери и введение санкций США оказывают грубое давление на расследование. Об этом в пятницу заявило посольство РФ в Лондоне.

"Заявления британских властей о причастности России к инциденту в Солсбери, а также американские санкции без каких-либо доказательств являются оказанием грубого давления на ведущееся расследование. Возможно, именно поэтому общественность не знает о его результатах, так как ход расследования может расходиться с политическими заявлениями Великобритании и США", - говорится в распространенном коммюнике.

В российском диппредставительстве указали, что "США, как и в случае с высылкой дипломатов, пришли официальному Лондону на помощь в двойной игре в ситуации, когда британские власти не могут предъявить ни России, ни международной общественности никаких доказательств из обвинений в адрес РФ по инциденту в Солсбери". "Похоже, США исчерпали предлоги для введения все новых санкций против России. В ход идут уже отсылки на засекреченную информацию, которую никто и никогда не сможет проверить или публично предъявить в суде", - подчеркнули в посольстве РФ.

В среду стало известно, что администрация США с 22 августа намерена ввести санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.