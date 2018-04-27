Посольство РФ обвинило британского постпреда при ОЗХО в безграничном лицемерии

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ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне заявило о безграничном лицемерии британского представителя при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питера Уилсона и об абсурдности британской позиции в целом. Об этом говорится в комментарии на английском языке, размещенном в пятницу на сайте посольства в ответ на сделанные накануне Уилсоном заявления.

"Лицемерие британского представителя не имеет границ. Сразу после инцидента с применением химических веществ в Думе 7 апреля Россия запросила, чтобы эксперты международной организации провели срочное расследование, - сообщили в посольстве. - Москва всегда настаивала на том, чтобы ОЗХО играла центральную роль в том, что касается расследования случаев использования химического оружия. Мы убеждены, что только на самом деле независимое расследование могло дать ответы на вопрос, что именно произошло в сирийском городе".

"Тем не менее, Великобритания избрала другой путь, - подчеркнули в посольстве. - Лондон проигнорировал процедуры ОЗХО. На основании более чем сомнительных "доказательств", в основном сообщений в социальных сетях, не поддающихся проверке, Великобритания, США и Франция обвили сирийские власти в использовании химического оружия против собственного народа. Более того, те же самые три страны нанесли военные удары по суверенному государству, нарушив основные принципы международного права".

"Логика, на которой строится британская позиция, абсурдна, - полагают в российском посольстве. - Великобритания притворно утверждает, что предоставление настоящих свидетельских показаний - это театральная постановка, но как же мы тогда можем охарактеризовать постановочное видео финансируемых Соединенным Королевством "Белых касок", в котором те же самые люди без их осознания изображаются как жертвы несуществующей химической атаки? Это выглядит так, как будто Лондон настолько озабочен фальшивками и враньем, что любая правда становится для него пропагандой".

Постоянные представительства России и Сирии при ОЗХО организовали в четверг брифинг для членов организации, посвященный якобы имевшей место атаки с применением химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Для доказательства постановочного характера видео НПО "Белые каски", послужившего основанием для нанесения США, Великобританией и Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля, в Гаагу были привезены 17 свидетелей.

Прибывшие из Думы сирийцы, в том числе медики, рассказали, что на самом деле произошло в тот день. Свидетельства того, что материалы были сфабрикованы, были представлены вслед за этим и представителям СМИ на пресс-конференции.

По некоторым утверждениям, 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. 10 апреля было принято решение о направлении в Сирию экспертов ОЗХО для проверки этих сведений.

14 апреля США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны (ПВО), несколько военных аэродромов и армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.

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