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Посольство РФ: обвинения Лондона в кибератаках являются примером безрассудной политики
17 апреля 2018, 06:39 • 31 • Политика
ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Обвинения в организации кибератак со стороны Великобритании в адрес России являются примером безрассудной и провокационной политики Лондона. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в Лондоне.
"Мы считаем эти обвинения и спекуляции яркими примерами безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России. Мы разочарованы тем, что такие серьезные утверждения были сделаны публично, без каких-либо доказательств", - заявили в российском диппредставительстве.
"В последние дни британские СМИ, провоцируемые официальными заявлениями, вновь обратились к теме "киберугроз со стороны России". Складывается впечатление, что британская общественность готовится к массированной кибератаке Великобритании против России", - считают в посольстве, подчеркивая, что "британское правительство не отрицает многочисленных заявлений парламентариев, экспертов и СМИ о возможном "применении [Великобританией] наступательного киберпотенциала" против России".
"Россия не планирует проводить никаких кибератак против Великобритании. Мы ожидаем, что британское правительство объявит то же самое", - добавили в посольстве.
Пресс-секретарь британского правительства заявил, что Великобритания обвиняет Россию в кибершпионаже и игнорировании норм международного права, прокомментировав утверждения Лондона и Вашингтона о том, что российские хакеры атакуют сети государственных ведомств, компаний и критических объектов инфраструктуры по всему миру.
Как ранее в понедельник информировала вещательная корпорация Би-би-си, Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о глобальной кампании неких российских хакеров, которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием.
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