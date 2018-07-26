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Посольство РФ: обвинение Марии Бутиной хочет ограничить доступ к деталям дела

26 июля 2018, 05:24  •  39 • Политика

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Сторона обвинения по делу арестованной в американской столице россиянки Марии Бутиной стремится ограничить доступ общественности к деталям судебного разбирательства. Об этом говорится в сообщении для СМИ, которое опубликовало в Facebook в среду посольство РФ в США.

"Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей", - говорится в заявлении.

В российской дипмиссии также заявили, что нет свидетельств того, что Бутина вела в США незаконную деятельность. "На фоне явно беспочвенных обвинений и отсутствия каких-либо фактов, реально свидетельствующих о ее незаконной деятельности, мейнстрим уже начал против нашей соотечественницы клеветническую кампанию. Тем важнее проявление российским обществом солидарности с Марией", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что 25 июля "сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили заседание суда по делу" Бутиной. "Обратили внимание на спокойное и уверенное поведение нашей гражданки", - отметили в российской дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что следующее судебное заседание состоится 10 сентября, а в четверг, 26 июля, они посетят россиянку в тюрьме. "Продолжим оказывать ей консульское содействие и моральную поддержку", - заключили в посольстве.

Предупреждение за общение с прессой

Заместитель прокурора по столичному округу Колумбия Томас Сондерс жаловался в среду на то, что адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл несколько раз пообщался в последние дни с прессой. Обвинение добивалось, чтобы суд запретил адвокату такое взаимодействие.

Сондерс выразил мнение, что защита нарушила местное законодательство в результате такого общения. Дрисколл заверил, что пытался лишь "дать отпор неверному освещению дела в общенациональных масштабах" в США. Дело Бутиной в Соединенных Штатах захлестнуло "негативное цунами", которое "уже приговорило" россиянку, предупредил защитник.

Судья Таня Чаткэн внимательно выслушала и защиту, и обвинение, но в итоге фактически встала на сторону Сондерса, предупредив Дрисколла, что суд может запретить адвокату дальнейшее общение с журналистами.

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