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Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о "шпионаже" сотрудников дипмиссии

17 сентября 2019, 01:54  •  70 • Политика

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии диппредставительства РФ.

"Масштабный кризис "рашагейта" после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера поставил под угрозу всю многолетнюю русофобскую кампанию в американских СМИ, подогревавшуюся т. н. экспертным сообществом. Становится очевиден искусственный и сугубо внутриполитический "заказ" на очернение России и вышедшую из-под контроля санкционную истерию", - констатировали в посольстве. При этом определенные круги вашингтонского истеблишмента "не могут мириться с перспективами нормализации двусторонних отношений". "Постепенное возобновление российско-американского диалога по ряду актуальных международных проблем вызывает у них, по всей видимости, острое неприятие, - обратили внимание в диппредставительстве. - Иначе нельзя трактовать ответную реакцию представителей "глубинного государства", на измышлениях которых и выстроена публикация Yahoo News. В очередной раз объектом их лживых "разоблачений" стали российские дипломаты".

"Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности, - отмечается в комментарии. - Намерены обратиться за разъяснениями в Госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких".

Неуклюжая попытка

Российская сторона отмечает, что все это свидетельствует только "о хронической неспособности страны пребывания обеспечить нормальные условия работы" дипмиссии. "Ранее посольству и его персоналу так и не были принесены извинения за разглашение их банковской информации (через издание BuzzFeed). США перестали руководствоваться Венской конвенцией о дипломатических сношениях в обращении с официальными представителями других государств", - говорится в комментарии.

"Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Это новый разворот позорной для Вашингтона истории, - указали в посольстве. - Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы".

Ранее американский портал Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщил, что российским разведывательным службам во время пребывания у власти американского президента Барака Обамы удалось получить несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников ФБР на территории США. По утверждению источников, власти США полагают, что при осуществлении данной операции РФ применяла загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На их территории якобы была размещена часть оборудования для перехвата сигналов.

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