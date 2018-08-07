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«Посольство РФ обратилось в Госдепартамент за разъяснениями»: что известно о задержании в США четырёх россиян

07 августа 2018, 11:39  •  47 • В мире
Федеральное бюро расследований задержало четырёх россиян по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. По данным американского Минюста, среди задержанных — 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев. Посольство России в Вашингтоне уже обратилось в Госдепартамент с требованием разъяснить ситуацию. Российские дипломаты также сообщили, что устанавливают связь с задержанными и будут следить, чтобы их законные права не нарушались.
 
Reuters © Dado Ruvic
 

В понедельник 6 августа стало известно о задержании в США четырёх граждан России. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке. ФБР подозревает россиян в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Посольство РФ в Соединённых Штатах уже обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по факту задержания. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Отмечается, что представители посольства внимательно следят за развитием ситуации вокруг задержания российских граждан.

«Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что в случае необходимости готовы оказать задержанным консульскую помощь.

Стали известны имена задержанных россиян — это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев, сообщает ТАСС с ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас. 

Гражданство 33-летнего Максима Суверина, задержанного в аэропорту Бостона 30 июля, на данный момент выясняется. Навас также уточнила, что задержанные подозреваются в участии в мошеннической схеме, созданной для кражи денег у американских пользователей интернета.

Согласно данным из базы Федерального бюро тюрем, Лисицкий, Ливадный и Тупикин содержатся в тюрьме Metropolitan Detention Center, находящейся в Лос-Анджелесе, а Суверин — в Metropolitan Correctional Center, расположенной в южной части Манхэттена. О местонахождении россиянина Дедусева пока не сообщается, однако известно, что он был отправлен в Нью-Йорк.

По данным американских правоохранительных органов, 25 человек, в числе которых и задержанные россияне, создавали фиктивные рекламные объявления о продаже раритетных автомобилей. Согласно заявлению Минюста США от 24 июля, им удалось заработать таким образом более $4,5 млн. Они убеждали жертв переводить деньги за несуществующие автомобили на подставные счета.

«Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат пострадавших, изъятия этих денег и вывода их из страны», — сказано в заявлении окружного прокурора Джеффри Бермана.

По данным прокуратуры, в преступную группировку входили семь граждан России, пять — Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии и два украинца. Среди обвиняемых есть также граждане США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны в Нью-Йорке, остальные — во Флориде и Мичигане. Преступные действия, в которых они обвиняются, были совершены ими с ноября 2016 года по июль 2018.

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Каждому из фигурантов дела за сговор с целью мошенничества грозит срок до 30 лет тюрьмы, а за отмывание денег они могут быть осуждены на 20 лет каждый.

По данным генерального консульства России в Нью-Йорке, один россиянин был задержан в Бостоне, а затем этапирован в Нью-Йорк, двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвёртого неизвестно.

«В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — указывается в заявлении.

Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.
Держим ситуацию на особом контроле.

— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.

По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Алексея Топольского, генконсульство РФ уже запросило доступ к задержанным в США россиянам.

«Мы послали в ФБР запрос с просьбой о консульском доступе к задержанным россиянам и о получении сведений об их адвокатах», — сказал он РИА Новости.

Представители ведомства могут встретиться с одним из задержанных уже 7 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в дипломатических кругах. 

«Посещение задержанного россиянина может состояться уже во вторник. Запрос в Бюро тюрем США с просьбой о встрече с задержанным уже направлен, — сказал источник агентства.

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