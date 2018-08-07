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Посольство РФ обратилось в Госдеп в связи с задержанием ФБР российских граждан

07 августа 2018, 06:39  •  39 • Политика

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по ситуации с задержанием ФБР российских граждан, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на странице российской дипмиссии в Facebook.

"Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав", - говорится в заявлении диппредставительства.

"Посольство внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан, - указано в опубликованном сообщении. - При необходимости окажем им консульскую помощь".

Ранее в понедельник минюст США раскрыл имена россиян, задержанных нью-йоркским отделением ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Как сообщила в понедельник ТАСС представитель американского Минюста Николь Навас-Оксман, 1 августа были задержаны 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин, а 2 августа - 29-летний Кирилл Дедусев.

В минюсте США уточнили, что они были задержаны, в частности, за участие в мошеннической схеме, с помощью которой у американцев воровали деньги в интернете. Вышеназванные четверо граждан России фигурируют в списке из 25 человек, которые участвовали в создании выдуманных рекламных объявлений о продаже автомобилей. Как говорилось в опубликованном 24 июля сообщении минюста США, с помощью незаконных действий им удалось получить более $4,5 млн.

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