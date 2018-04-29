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Посольство РФ назвало вбросом статью о влиянии "российских ботов" на выборы в Британии

29 апреля 2018, 20:54  •  57 • Политика

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ назвало информационным вбросом расследование британской газеты The Sunday Times о влиянии "российских ботов" на результат состоявшихся в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании. Об этом российское диппредставительство сообщило в воскресенье в коммюнике, размещенном на его сайте.

В российском посольстве обратили внимание, что британское издание опубликовало соответствующий материал с обвинениями в адрес России накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая.

"Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз. Не так давно нам приписывали поддержку Brexit и его сторонников, с тем, чтобы, как утверждалось, "дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

"Это явная глупость. Великобритания действительно разделена по вопросу Brexit на два лагеря, но мифическое российское вмешательство здесь очевидно не при чем", - добавили в посольстве.

Публикацию The Sunday Times в диппредставительстве назвали "несерьезной". "Абсурдно предполагать, что несколько тысяч "ботов" (из 17 млн существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев. При этом обращает на себя внимание также упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел [Борису] Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года, и это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова", - подчеркивается в коммюнике.

Таким образом, в посольстве РФ пришли к выводу, что "демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов". "Следует отметить, что не все в Великобритании разделяют такой подход, именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения", - уверены российские дипломаты.

В воскресенье газета выступила с утверждением, что "российские боты" активно пытались повлиять через Twitter на результаты состоявшихся в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину. К такому заключению британское издание пришло на основании расследования, проведенного совместно с университетом Суонси в Уэльсе.

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