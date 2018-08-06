Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стабильная связь с материком: как открытие моста через Керченский пролив повлиял...
На Украине неизвестные бросили в сельсовет бутылки с зажигательной смесью
Ярмарка тщеславия Джорджа Сороса
Сборная России по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в технической прог...
Главная / Политика

Посольство РФ назвало вбросом статью Guardian о запросе об экстрадиции двух россиян

06 августа 2018, 20:54  •  56 • Политика

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании рекомендовало не полагаться на информацию британской газеты The Guardian о том, что британское правительство намерено попросить РФ экстрадировать двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского диппредставительства.

"Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", - отмечается в заявлении.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", - указали в дипмиссии.

В посольстве РФ обратили внимание на то, что в статье The Guardian в лучших британских журналистских традициях проводится связь между упомянутым никем не подтвержденным запросом и аналогичными обращениями Лондона по "делу Литвиненко". "При этом аккуратно опускаются важные детали. Пользуясь тем, что в соответствии с конституцией России наши граждане не подлежат экстрадиции в третьи страны, британские власти наотрез отказывались задавать свои вопросы россиянам в соответствии с действующими двусторонними и многосторонними механизмами правовой помощи, представляя дело так, будто российская сторона покрывает преступников. Все это выглядит как политическое наперстничество", - указали в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что "российская сторона постоянно добивается от британских властей ответа на ключевой вопрос о том, что же на самом деле произошло в Солсбери", при этом британские власти игнорируют вопросы посольства. "В России открыто уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль. Российские правоохранительные органы, которые уже направили два запроса о правовой помощи по данному делу, неоднократно подтверждали свою готовность к взаимодействию с британской стороной. Официальный же Лондон на контакт не идет", - констатировали в посольстве РФ.

В британском МВД корреспонденту ТАСС сообщили, что представители ведомства в курсе данной статьи, однако от комментариев в министерстве предпочли воздержаться.

Инциденты в Эймсбери и Солсбери

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем Сосбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из госпиталя.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
56
Источник
Похожие новости
04 августа 2018, 23:24
Посол РФ: британские власти блокируют обновление российской дипмиссии в Лондоне
06 августа 2018, 04:39
Посольство РФ выразило сожаление из-за "мегафонной дипломатии" Госдепа
06 августа 2018, 14:24
Избирком не зарегистрировал Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья

04 августа 2018, 13:39
Мосгоризбирком получил документы о проведении референдума о повышении пенсионного возраста
04 августа 2018, 23:24
Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США
06 августа 2018, 11:09
Медведев: вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
01 августа 2018, 09:39
Трагедия в Греции показала избирательную солидарность в Европе
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
02 августа 2018, 00:36
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
04 августа 2018, 09:09
"Постапокалипсис". Сказки о радиации
01 августа 2018, 03:09
Либералов перекосило от нового назначения в Думе (Анна Сочина)
02 августа 2018, 08:24
Как Америка проспала российскую военную реформу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.