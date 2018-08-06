Посольство РФ назвало вбросом статью Guardian о запросе об экстрадиции двух россиян

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании рекомендовало не полагаться на информацию британской газеты The Guardian о том, что британское правительство намерено попросить РФ экстрадировать двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского диппредставительства.

"Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", - отмечается в заявлении.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", - указали в дипмиссии.

В посольстве РФ обратили внимание на то, что в статье The Guardian в лучших британских журналистских традициях проводится связь между упомянутым никем не подтвержденным запросом и аналогичными обращениями Лондона по "делу Литвиненко". "При этом аккуратно опускаются важные детали. Пользуясь тем, что в соответствии с конституцией России наши граждане не подлежат экстрадиции в третьи страны, британские власти наотрез отказывались задавать свои вопросы россиянам в соответствии с действующими двусторонними и многосторонними механизмами правовой помощи, представляя дело так, будто российская сторона покрывает преступников. Все это выглядит как политическое наперстничество", - указали в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что "российская сторона постоянно добивается от британских властей ответа на ключевой вопрос о том, что же на самом деле произошло в Солсбери", при этом британские власти игнорируют вопросы посольства. "В России открыто уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль. Российские правоохранительные органы, которые уже направили два запроса о правовой помощи по данному делу, неоднократно подтверждали свою готовность к взаимодействию с британской стороной. Официальный же Лондон на контакт не идет", - констатировали в посольстве РФ.

В британском МВД корреспонденту ТАСС сообщили, что представители ведомства в курсе данной статьи, однако от комментариев в министерстве предпочли воздержаться.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем Сосбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из госпиталя.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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