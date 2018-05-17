Посольство РФ назвало провокационной статью в газете США с призывом взорвать Крымский мост

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Посольство России в США назвало в среду провокационной статью в газете Washington Examiner, автор которой призывает власти Украины нанести удары по только что открывшемуся Крымскому мосту.

"Издание Washington Examiner 15 мая опубликовало провокационную статью Тома Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", - говорится в распространенном комментарии дипмиссии.

Роган, в частности, написал, что "Украина теперь должна уничтожить элементы моста", что у нее "есть средства для нанесения авиаударов".

"Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику. Напоминаем, что российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, осуществляющих пропаганду терроризма", - подчеркнули в посольстве.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.