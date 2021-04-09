Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
Главная / Политика

Посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии

09 апреля 2021, 14:45  •  173 • Политика
Фото: Abed Alrahman Alkahlout/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В дипмиссии выразили сожаление, что население европейской страны страдает из-за политических манипуляций элит
Жители Словакии не имеют возможности для получения российской вакцины "Спутник V", так как стали жертвами политической дискредитации, направленной против лекарственного препарата. Соответствующее заявление сделали представители посольства РФ в Словакии.
В дипломатическом ведомстве также заявили, что заинтересованные лица устроили целенаправленную кампанию, итогом которой стал срыв вакцинации населения Словакии за счет качественного препарата против коронавирусной инфекции.
В российском посольстве также выразили сожаление из-за того, что население восточноевропейского государства пострадало из-за мотивированной кампании против "Спутника V". Таким образом, из-за скандала население Словакии не имеет возможности для прохождения вакцинации с помощью эффективного лекарства, в отличие от жителей десятков других стран, передает РБК.
Напомним, Словакия является вторым государством ЕС после Венгрии, которое одобрило "Спутник V" для внутреннего использования. Заключение соглашения между Братиславой и Россией о поставках 2 миллионов доз лекарственного препарата в стране спровоцировало политический кризис. Глава правительства Игорь Матович поддерживал приобретение "Спутника V", в то время как президент Зузана Чапутова со сторонниками из госаппарата настаивала на необходимости одобрения европейского регулятора. Месяцем ранее кабмин ушел в отставку.
Позднее словакцкий регулятор обвинил Москву в поставках поддельных "Спутников", заявив, что у привезенной вакцины отсутствуют ранее указанные характеристики. РФПИ же потребовал позднее вернуть партию, чтобы перевезти ее в другую страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"
09 апреля 2021, 11:05
"Завершит окружение": Киев заявил о непоправимых последствиях трёх "потоков" для Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
04 апреля 2021, 21:05
Смыть США мощным цунами: Есть два реальных русских проекта
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
04 апреля 2021, 16:30
"Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?" Британцы предсказали незавидную участь Украине
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.