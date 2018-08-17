Посольство РФ направит ноту в Госдеп с требованием прекратить давление на Бутину

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в США в четверг посетили содержащуюся в вашингтонской тюрьме гражданку РФ Марию Бутину, которая была арестована в прошлом месяце, и констатировали неприемлемые условия содержания россиянки. Как отмечается в распространенном сообщении для прессы российской дипмиссии, по итогам визита в Госдепартамент будет направлена нота протеста "с требованием прекратить психологическое давление и унижения".

"Cегодня, 16 августа, cотрудники посольства в очередной раз посетили в вашингтонской тюрьме Марию Бутину. По результатам визита в Госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка. Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных - каждые 15 минут - ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным", - говорится в документе, в котором обращается внимание на то, что "Мария не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой".

Как констатировало российское диппредставительство, "в нарушение всех гуманитарных норм Марии отказано в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения". "Хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика", - отмечается в заявлении.

"В должном объеме не оказывается медицинская помощь. Отёк на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие; она начала хромать. Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданке, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе "подозреваемой", неприемлемо", - заявили в посольстве.

В диппредставителстве также сообщили, что Бутина держится стойко и полна решимости отстаивать свою невиновность. Россиянка просила передать, что в ближайшее время появится Фонд в ее защиту. "Все, кто хочет поддержать, смогут перечислить средства на юридическую помощь через специальный сайт", - заключили в посольстве.

Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.