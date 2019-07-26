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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой

26 июля 2019, 03:09  •  73 • Политика

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста на фоне проблем с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Об этом дипмиссия сообщила в четверг на своей странице в Facebook.

"Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечает посольство, Кузнецова стала "очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы". "Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США ", - добавили в дипмиссии.

Кузнецова в четверг сообщила, что была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом году Кузнецова его выиграла. Ранее спортсменка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие Кузнецовой в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.

В новость были внесены изменения (02:47 мск) - добавлены подробности.

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