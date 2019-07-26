|
Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой
26 июля 2019, 03:09 • 73 • Политика
ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста на фоне проблем с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Об этом дипмиссия сообщила в четверг на своей странице в Facebook.
"Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - говорится в сообщении.
Как отмечает посольство, Кузнецова стала "очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы". "Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США ", - добавили в дипмиссии.
Кузнецова в четверг сообщила, что была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом году Кузнецова его выиграла. Ранее спортсменка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие Кузнецовой в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.
Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.
В новость были внесены изменения (02:47 мск) - добавлены подробности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2019, 04:09
|
22 июля 2019, 13:09
|
20 июля 2019, 15:39
|
22 июля 2019, 00:24
|
19 июля 2019, 07:24
|
19 июля 2019, 07:24
|
22 июля 2019, 01:54