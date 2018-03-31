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Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу

31 марта 2018, 01:39  •  20 • Политика

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Досмотр самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту Хитроу является грубой провокацией британских властей. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС сообщении посольства России в Соединенном Королевстве.

"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582 / 2583 Москва - Лондон - Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными", - сказал пресс-секретарь посольства.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим", - добавили в дипмиссии.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правила. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", - подчеркнули в российском диппредставительстве, связав произошедшее в Хитроу "с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России".

Что произошло в Хитроу?

Ранее в пятницу источник в российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщил ТАСС, что власти Великобритании, без предъявления оснований провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет. Корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с пассажиром по имени Александр, который прилетел рейсом 2582 в 15:57 по местному времени (17:57 мск) из Шереметьево в Хитроу. По его словам, при выходе из Airbus пассажиров ждали сотрудники правоохранительных служб с собакой, которая обнюхала все их вещи.

"Когда мы выходили из самолета, прямо в рукаве у двери лайнера нас встречали около семи сотрудников полиции с собакой. Они дали указание держать сумки низко к полу, то есть снять их с плеча - рюкзаки и женские сумочки, чтобы собака могла их обнюхать. Я стал свидетелем, как несколько человек отвели в сторону и прямо там устроили проверку личных вещей. Этот досмотр вызвал затор, люди скопились в салоне, среди них были и русские, и иностранцы", - рассказал Александр.

"Все это было очень неприятно и крайне необычно", - добавил он.

Напряженные отношения

Отношения России и Великобритании накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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