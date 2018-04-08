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Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"

08 апреля 2018, 14:39  •  54 • Украина

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" находится в Харькове, прорабатывается вопрос скорейшей его отправки в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель посольства РФ в Киеве.

"Граждане РФ находятся на территории Украины, по информации посольства - в Харькове. Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину", - сообщил представитель посольства.

Ранее 8 апреля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В ведомстве заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипномерами РФ. При этом в погранслужбе обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, по словам представителей защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда". Им назначен административный штраф на общую сумму около $1200. Экипажу разрешили покинуть сейнер, однако 10 апреля им предписано явиться в управление СБУ для дачи показания по уголовному делу,  возбужденному против капитана судна.

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