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Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за акций в Киеве

21 мая 2021, 14:20  •  180 • Политика
Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве. Об этом 21 мая на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины. Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы.
«Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», — уточнила Захарова.
Ранее в этот же день Россия вынесла предложение о срочном проведении встречи «ближневосточного квартета» (Евросоюз, Россия, США и ООН) на уровне министров иностранных дел.
20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск).
В среду, 19 мая, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви заявил о готовности России взять на себя миссию посредника в палестинско-израильском конфликте в целях его урегулирования.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.
По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.
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