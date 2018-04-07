Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границ...
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
Войны завтрашнего дня. Новые луддиты против роботов (часть вторая)
В Совфеде назвали абсурдным заявление Парубия о военной угрозе «Северного потока...
Главная / Политика

Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля

07 апреля 2018, 15:54  •  261 • Политика

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не позволит в ультимативном тоне требовать от нее оправданий по делу Скрипаля. Так прокомментировало корреспонденту ТАСС в субботу посольство РФ в Швеции высказывания министра иностранных дел королевства Маргот Валльстрём и премьер-министра Стефана Лёвена о том, что Москва является "единственным вероятным виновником" инцидента в Солсбери и должна поэтому объяснить случившееся.

"Несмотря на то, что британская сторона до сих пор не привела ни единого доказательства правоты своей обвинительной версии, выставляющей Россию "единственным вероятным виновником", Стокгольм вновь безапелляционно обвиняет Москву в "очередном вызове международному правопорядку". Совершенно очевидно, что вместо того, чтобы задать Лондону прямые вопросы о том, чем он, собственно, руководствовался, выдвигая столь тяжкие обвинения в адрес России, Швеция, отвергнув принцип презумпции невиновности, прибегла к тактике "пусть оправдывается тот, в кого бросили камень", - отметили в дипмиссии. - Россия никому не позволит назначить ее "козлом отпущения" и в ультимативном тоне требовать от нее оправданий".

Ранее Валльстрём в интервью агентству ТТ заявила, что, согласно общей позиции ЕС, Россия - "единственный вероятный виновник" произошедшего, а "покушение в Солсбери является еще одним вызовом международному правопорядку с российской стороны". Лёвен в свою очередь в интервью Шведскому радио выразил мнение, что если РФ не имеет к случившемуся никакого отношения, то ей стоит "объяснить это каким-то нормальным образом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

261
Источник
Похожие новости
06 апреля 2018, 10:39
Глава Свердловской области подписал закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга
07 апреля 2018, 15:54
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
06 апреля 2018, 17:09
Путин требует защитить границу РФ от террористов и нелегальных мигрантов

Загрузка...
06 апреля 2018, 17:09
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
06 апреля 2018, 20:24
Лавров в Минске напомнил Западу, что Бог не в силе, а в правде
06 апреля 2018, 20:24
Явлинский пояснил слова об исчерпанности своих возможностей на выборах
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 апреля 2018, 23:52
Борьба Уляны Супрун
04 апреля 2018, 08:39
США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии
02 апреля 2018, 07:40
Последние предвестники финального раздела Сирии. Молчание Макрона
01 апреля 2018, 00:56
Tpaвля Bocтрикова
04 апреля 2018, 19:54
Константин Косачев: Последствия не понравятся украинской стороне
03 апреля 2018, 12:39
«Жизнь в ловушке»: Донбасс в депрессии от затянувшихся полумер
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.