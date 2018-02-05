Посольство РФ: Москва и Вашингтон вместе могут победить терроризм с меньшими потерями

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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и США могут быстрее и с меньшими потерями положить конец терроризму, работая вместе. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook.

"Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями", - отмечается в сообщении.

В посольстве также благодарят американских граждан за соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-25 в Сирии. "Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", - резюмировали в дипмиссии.

Как сообщило Минобороны РФ, в субботу в западной сирийской провинции Идлиб боевики экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, однако позднее погиб в бою с террористами.