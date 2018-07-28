Посольство РФ: Лондон поторопился с назначением виновных в инциденте в Солсбери

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ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Британские власти поторопились с назначением виновных при расследовании инцидента с отравлением в английском городе Солсбери. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать интервью британского парламентария, экономического секретаря Минфина Джона Глена газете The Guardian, в котором тот возложил ответственность за данный инцидент на Россию.

"По нашему глубокому убеждению, такие необоснованные высказывания из уст политика не имеют под собой оснований и вводят в заблуждение британских граждан", - сказал российский дипломат. По его словам, "секретность, которой окутано расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а также нежелание британских властей предоставить международному сообществу факты и доказательства иллюстрируют безответственную позицию официального Лондона, прикрывшегося только "блоковой солидарностью" своих партнеров по Евросоюзу и НАТО".

"По прошествии почти пяти месяцев со дня инцидента в Солсбери становится все более очевидным, что британцы поторопились с назначением виновных, не удосужившись представить хоть какое-то подтверждение причастности России", - отметил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что "такая политика британских властей, поставивших под удар не только собственную репутацию, но и авторитет своих европейских и заокеанских союзников, не приближает нас к установлению истины в этих загадочных инцидентах".

"Уверены, что вместо того, чтобы наводить страх на местное население Солсбери по поводу якобы примененного там "химического оружия", британские политики, в том числе парламентарии, должны потребовать от правительства скорейшего тщательного и транспарентного расследования произошедшего, дабы не удерживать в плену политических мифов собственных граждан", - резюмировал представитель российского посольства.