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Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы Москвы по делу об убийстве Глушкова

25 апреля 2018, 06:24  •  50 • Политика

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Великобритания категорически отказывается предоставить ответы относительно расследования убийства российского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ в Лондоне.

"Несмотря на неоднократные попытки посольства добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей, мы их не получили ни от Форин офиса, ни от Скотленд-Ярда. Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права. Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддается рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

"Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года британской стороне направлен официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Н.А.Глушкова в Великобритании. Убийство Николая Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", - добавили в посольстве.

12 марта Глушков был убит в своем лондонском доме. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

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