Посольство РФ: Джонсон продолжает агрессию к России, говоря об усилении санкций

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ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Британские власти во многих аспектах подрывают репутацию собственной страны, продолжая ничем не обоснованную агрессивную политику в отношении России. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ на просьбу прокомментировать сделанные в Южной Америке заявления главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который дал понять, что после Brexit официальный Лондон будет готов к тому, чтобы взять еще более жесткий курс в отношении Москвы.

"Мы обратили внимание на прозвучавшие в Аргентине слова Бориса Джонсона о желании "навалиться на близких людей [президента России Владимира] Путина". Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Foreign Office сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны", - отметили в дипломатическом представительстве.

По мнению собеседника агентства, "мы становимся свидетелями того, как в русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутацию Великобритании не только как партнера в международных делах (это мы видели в случае с подключением союзников к реакции на инцидент в Солсбери, который, как всем становится ясно, является провокацией британских спецслужб), но и как государства, исповедующего принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции". "Вряд ли этот путь поможет эффективно реализовать идею "Глобальной Британии" после выхода из Европейского союза", - полагают в российской дипмиссии.

В понедельник Джонсон заявил в Аргентине о том, что введение США дополнительных санкций в отношении России оказалось действенной мерой, и что он рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона. Но при этом он посетовал на то, что его страна не вправе принимать решение об ужесточении санкционного режима в одиночку и до Brexit должна согласовывать такие вопросы с Евросоюзом, однако, когда она покинет сообщество, у нее появится возможность следовать более жестким курсом.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и фирм. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании. А в минувший понедельник в Великобритании опубликовали доклад под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Его подготовил комитет по международным делам Палаты общин, который призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц", а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.

Как заявил после публикации доклада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия Лондона, подготовившего доклад о "грязных деньгах" из России, говорят о том, что теперь с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Представитель Кремля назвал опубликованный Лондоном доклад "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".

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