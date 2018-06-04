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Посольство РФ: британские власти упорно отказывают дипломатам во встрече со Скрипалями
04 июня 2018, 18:09 • 43 • Политика
ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Британские власти упорно продолжают отказывать российским дипломатам в возможности лично пообщаться с пострадавшими в Солсбери бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом в понедельник заявили в посольстве России в Лондоне.
"Британские власти упорно продолжают отказывать нам в возможности лично пообщаться со Скрипалями. Это лишь усиливает наши подозрения, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", - говорится в сообщении посольства, в котором отмечается, что британские власти "наотрез отказываются от любого сотрудничества с Россией как в двухстороннем, так и в международном формате".
"Обращают на себя внимание действия британских властей, скрывающих от общественности любую информацию о ходе следствия, протекающего в атмосфере секретности", - добавили в российском диппредставительстве.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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