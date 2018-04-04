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Посольство РФ: британская сторона отказывается предоставить консульский доступ к Скрипалям

04 апреля 2018, 00:09  •  58 • Политика

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Британская сторона отказывается предоставить консульский доступ к пострадавшим в Солсбери бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, а также предоставить информацию об обстоятельствах смерти Николая Глушкова.

Об этом во вторник ТАСС сообщили в российском диппредставительстве по итогам состоявшегося брифинга с участием посла РФ в Великобритании Александра Яковенко и главами аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий.

"Послы были проинформированы о ситуации с невыполнением Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции. Британская сторона отказывается от обеспечения консульского доступа и не предоставляет информации об отравлении Скрипалей и смерти Глушкова, являющихся российскими гражданами. В ходе брифинга было заявлено, что такое поведение является неприемлемым", - сказал пресс-секретарь посольства РФ.

Яковенко также сообщил "о намерении России добиваться в Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной". "Посол ответил на вопросы руководителей иностранных дипломатических миссий", - добавили в российском диппредставительстве.

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