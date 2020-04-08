Посольство раскритиковало принятую в Литве антироссийскую резолюцию

Российское посольство в Вильнюсе прокомментировало резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", которую накануне единогласно принял сейм Литвы.

"Обратили внимание на сделанный сеймом Литвы "весомый вклад" в преодоление охватившей весь мир трагедии — пандемии коронавируса, — принятие 7 апреля резолюции. <...> Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране — министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В частности, резолюция осуждает Россию за "исторический ревизионизм" и отрицание роли Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, а также за оправдание пакта Молотова — Риббентропа.

Этот манифест, как утверждают в посольстве, построен на конъюнктурной интерпретации событий, выдает историческую безграмотность авторов, а также их стремление переиначить начало и итоги Второй мировой войны. Кроме того, дипломаты выразили удивление тем, что в то время, когда все страны и континенты объединились в борьбе с коронавирусом, есть "народные избранники, которые видят свои приоритеты <…> в поиске врагов".

Советско-германский договор о ненападении (который часто называют пактом Молотова — Риббентропа) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой в то время для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол по разграничению сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной армии. К тому же в начале Великой Отечественной германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей, благодаря чему СССР смог вовремя эвакуировать на восток многие промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом. Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен тем, что Берлин подписал этот пакт без учета мнения японской стороны.