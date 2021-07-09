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Посольство Польши в Германии оправдывается за убийства евреев

09 июля 2021, 13:35  •  186 • В мире
Немецкий Der Spiegel опубликовал статью, посвящённую памяти жертв еврейского погрома в польском городе Кельце 4 июля 1946 года, а посольство Польши в Германии упрекает журналистов в замалчивании фактов помощи евреям в годы Второй мировой войны со стороны поляков и называет подачу фактов о событиях в Кельце односторонней.
Погром в Кельце – самый крупный послевоенный погром в Польше. Его жертвами стали около 50 польских евреев, в т.ч. детей и беременных женщин. Среди погибших – ветераны-орденоносцы Войска Польского, отличившиеся в боях с нацистами, беглые узники фашистских концлагерей.
С момента освобождения Польши от гитлеровской оккупации в 1944 г. и до 1946 года от рук поляков погибли несколько сот евреев. Причинами убийств были обвинения в поддержке советской власти, грабежи, нежелание отдавать еврейским хозяевам их имущество, награбленное поляками во время холокоста.
В Кельце евреев убивали со средневековой жестокостью – били палками, железными прутьями, камнями. Самым отвратительным было участие в преступлении польских силовиков. Вместо того чтобы остановить беспорядки, они кричали: "Бей евреев!", "Закончим дело Гитлера!" Католические священники подзуживали толпу антиеврейскими проповедями. Были убиты двое поляков, ошибочно принятые за евреев.
«В преследовании евреев принимали участие все слои польского общества – мужчины, женщины, юноши, скауты, солдаты, милиционеры, госслужащие, рабочие, ремесленники – все объединились для участия в безжалостном избиении»,
– пишет Der Spiegel.
Порядок навели подразделения Советской армии и Войска Польского. Впоследствии суд Польской Народной Республики приговорил девятерых убийц к расстрелу, одного к пожизненному лишению свободы, остальных к различным срокам заключения.
События в Кельце спровоцировали массовое бегство евреев из Польши. Пережив гитлеровские концлагеря, они не смогли пережить польское "гостеприимство". В последующие годы в Германию, Венгрию, Румынию, Чехословакию и советскую Прибалтику выехали 300 тыс. евреев. Некоторые продолжили свой путь до Австралии, США, Палестины, Южной Америки.
В «новой» Польше изобрели версию: будто погром в Кельце был провокацией советских спецслужб для дискредитации польского антисоветского подполья (участники погрома симпатизировали Армии Крайовой и прочим антисоветским группировкам). Однако даже Польский институт национальной памяти признал в 2004 г. отсутствие доказательств причастности к преступлению советской стороны.
Соб. корр. ФСК
Фото: массовые похороны жертв погрома в Кельце 18 июля 1946 г. (источник: spiegel.de).

Фонд Стратегической Культуры

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