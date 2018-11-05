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Посольство Германии обеспокоено ростом числа нападений на активистов на Украине
05 ноября 2018, 16:24 • 36 • Украина
Посольство Германии на Украине заявило, что обеспокоено ростом числа нападений на политиков и активистов на Украине.
@GermanyinUA Twitter
«Нас потрясла смерть Екатерины Гандзюк. Мысленно мы рядом с её близкими и друзьями. Мы глубоко обеспокоены ростом числа нападений на активистов и политиков. Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности. Нельзя допустить господства атмосферы безнаказанности», — сообщается в микроблоге посольства в Twitter.
Ранее сообщалось, что полиция переквалифицировала нападение на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.
Нападение на Гандзюк произошло вечером 31 октября. 4 ноября она скончалась в больнице.
Американское и британское посольства на Украине призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк.
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