Посольство Германии обеспокоено ростом числа нападений на активистов на Украине

Посольство Германии на Украине заявило, что обеспокоено ростом числа нападений на политиков и активистов на Украине.

«Нас потрясла смерть Екатерины Гандзюк. Мысленно мы рядом с её близкими и друзьями. Мы глубоко обеспокоены ростом числа нападений на активистов и политиков. Преступники и их покровители должны быть привлечены к ответственности. Нельзя допустить господства атмосферы безнаказанности», — сообщается в микроблоге посольства в Twitter.

Нас потрясла смерть Катерини Гандзюк. Подумки ми поряд з її близькими і друзями.

Ми глибоко стурбовані зростанням кількості нападів на активістів і політиків. Злочинці й їхні покровителі мають бути притягнуті до відповідальності. Не можна допустити панування атмосфери безкарності — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 5 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что полиция переквалифицировала нападение на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.

Нападение на Гандзюк произошло вечером 31 октября. 4 ноября она скончалась в больнице.

Американское и британское посольства на Украине призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк.